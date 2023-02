Ma in tutta la querelle politica, tra emendamento bloccato dae la Lega che 'all'... che versa 840 milioni di euro (per la prima stagione TIM ha contribuitocirca 340 milioni, salvo poi ...... il supercomputer europeo recentemente inaugurato dae "core" della data valley ... "Vogliamo attirare qui conoscenze, professionalità e talenti" ha detto varandol'assessore Vincenzo ...

Mattarella con i giornali per la libertà La Stampa

Mattarella, con cattura Messina Denaro supremazia legge su mafia La Prealpina

Mattarella, con cattura Messina Denaro supremazia legge su mafia - Ultima Ora Agenzia ANSA

Sanremo 2023, Mengoni in testa nella notte di Mattarella e Blanco. Miglior share dal ’95 Il Sole 24 ORE

Sanremo 2023 parte con Mattarella e Benigni. Obiettivo: battere il 55% dell’anno scorso Il Sole 24 ORE

E ancora oggi sono una ferita non rimarginata nonostante l’argomento non sia più un tabù e nonostante il riavvicinamento tra Italia e Slovenia nel nome di tutte le vittime della guerra promosso prima ...18.17 Mattarella-der Leyen a Palermo il 23/02 Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente della Com- missione europea Ursula von der Leyen saranno insieme a Palermo il prossimo 23 ...