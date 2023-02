Il presidente della Repubblica Sergioha partecipatocerimonia commemorativa in ricordo di Gerardo Bianco nella nuova aula dei gruppi parlamentari a Montecitorio. Lo storico esponente della Democrazia cristiana ed ex ...Il voto sulla nomina è previsto in plenum il 1 marzo ,presenza del Capo dello Stato, Sergio. Cassano è attualmente presidente aggiunto della Suprema Corte. {} #_intcss0{display: none;...

Mattarella alla cerimonia commemorativa di Gerardo Bianco - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il Presidente Mattarella alla cerimonia commemorativa in ricordo di Gerardo Bianco AGI - Agenzia Italia

Il Presidente Mattarella alla cerimonia commemorativa in ricordo di Gerardo Bianco La7

Mattarella alla commemorazione di Gerardo Bianco BlogSicilia.it

Mattarella alla cerimonia commemorativa di Gerardo Bianco Tiscali Notizie

In un'intervista rilasciata a Propaganda Live Manuel Franco Rocati (suo nome all'anagrafe) si è reso protagonista di una gaffe, dimostrando di non sapere chi fosse Mattarella. Il video risale alla ..."Stasera c'è Mattarella, sai chi è". La risposta di Rosa Chemical è a dir poco confusa: "So chi è, è un politico italiano...", sottolinea l'artista che poi aggiunge: "Il presidente del Consiglio...