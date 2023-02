Matilda De Angelis fidanzata con Alessandro dei Santi Francesi | chi è il cantante

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) I rumors circolavano già da qualche settimana ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: l‘attriceDeha un nuovo fidanzato. Chi sarà il ragazzo che è riuscito a far breccia nel suo cuore? Il nuovo compagno della 27enne èDes, membro del duo “”, vincitore della 16esima stagione di X Factor. L’uscita allo scoperto tradee ildeiFinora, la loro storia era rimasta in sordina. I due sono però usciti allo scoperto in occasione del party organizzato alla Mole Antonelliana per l’arrivo su Netflix della serie La Legge di Lidia Poet nella quale la Deveste i panni della protagonista: la prima ...