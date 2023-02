Matilda De Angelis de “La Legge Di Lidia Poët” si è fidanzata col vincitore di X Factor

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La protagonista della nuova serie Netflix dal titolo LaDiDe, si ècolin carica di X. A confessarlo è stata proprio lei fra le pagine di Vanity Fair. “Io sono sempre stata molto controllata nelle relazioni e di indole sono ultra indipendente. Ora sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora. Ci speravo ma non succedeva, e a un certo punto ho anche pensato: va beh forse sono fatta così, avrò delle belle relazioni ma sempre con il freno a mano tirato. Invece ora è successo tutto questo casino ed è bello aver perso il controllo”. Il fortunato è Alessandro De Santis del duo Santi Francesi che lo scorso dicembre è salito sul gradino più ...

... guarda le foto di scena della commedia di Ivan Cotroneo Oscars Nominees Luncheon Oscar 2023, sorrisi e abbracci al tradizionale pranzo di gala ALLO SCOPERTODee Alessandro De Santis ...La legge, a fine '800, non impediva, nella forma, a Lidia Poët (in fotoDeche la interpreta nella serie Tv) di esercitare la professione eppure, nella sostanza, il mondo del diritto ...

Matilda De Angelis risponde a 18 domande in 128 secondi Vanity Fair Italia

Matilda De Angelis svela tutta la verità su Castellitto e Porcaroli Corriere dello Sport

Matilda De Angelis: «Che bel casino l'amore» Vanity Fair Italia

protagonista della serie La legge di Lidia Poët con Matilda De Angelis. La fortuna di non fermarsi mai e l’entusiasmo di rappresentare i mondi più disparati: è questo che tratteggia Pasino nella ...Cattive notizie per i fan innamorati di Matilda De Angelis: la bella e talentuosa attrice non sarebbe single. Chi le ha rubato il cuore Alessandro De Santis. Ecco chi è. Matilda De Angelis ha rubato ...