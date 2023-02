Mastella | “Ringrazieremo il Governo se varerà la norma in aiuto degli enti in difficoltà finanziaria”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di un’altra manifestazione tenutasi questa mattina presso l’Istituto scolastico comprensivo Sant’Angelo a Sasso di Benevento, il sindaco del capoluogo ha rilasciato anche delle dichiarazioni in merito ai conti dell’Ente che dirige e rappresenta, alla luce delle prossime novitàtive che dovrebbero andare in soccorsopubblici infinanziarie. Il, infatti, sta per approvare un provvedimento a favore dei Comuni in deficit che hanno carenza di liquidità in cassa. “Lo strumento di intervento che sarà adottato non è stato ancora definito, ma il Ministro Piantedosi, mi ha assicurato che si interverrà al più presto. Spero che arrivi una buona notizia per i conti del Comune dal prossimo Consiglio dei Ministri o dal Decreto Legge del PNRR – ...