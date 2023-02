Martina Scavelli si dimette da arbitro di volley | ' Sono grassa | ma non sopporto più di essere pesata'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Si ritira perché. No, non è uno scherzo e lei non è un'atleta con un fisico 'non conforme' agli ...

Si ritira perché grassa. No, non è uno scherzo e lei non è un'atleta con un fisico 'non conforme' agli ...Lo sfogo social di, sovrappeso e per questo penalizzata dai parametri federali: 'Non voglio più essere pesata e misurata come le vacche'. E chiama in causa anche Paola Egonu: 'Tu sei nera, io sono ...

Martina Scavelli, arbitra di volley: «Mi dimetto perché sono considerata troppo grassa» Corriere della Sera

Pallavolo, la storia di Martina: stanca di essere pesata e misurata si dimette dal ruolo di arbitro di serie B CatanzaroInforma

Arbitra di pallavolo costretta a dimettersi perché per il regolamento è troppo grassa Sky Tg24

Volley, l’arbitro Martina Scavelli lascia la Federazione e lancia un appello per cambiare le regole: “Egonu t… La Stampa

"Egonu, tu sei nera, io grassa. C'è razzismo, mi dimetto!". La protesta dell'arbitro di volley Martina Scavelli Secolo d'Italia

Lo sfogo social di Martina Scavelli, sovrappeso e per questo penalizzata dai parametri federali: "Non voglio più essere pesata e misurata come le vacche". E chiama in causa anche Paola Egonu: "Tu sei ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.