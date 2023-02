Martina Scavelli si dimette da arbitro di volley | “Sono grassa | ma non sopporto più di essere pesata”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Si ritira perché. No, non è uno scherzo e lei non è un’atleta con un fisico “non conforme” agli standard imposti. Ma poco importa. È comunque una vergogna che una donna (come un uomo) arrivi al punto di dover fare un passo indietro per non continuare a sentirsi “diversa”. Cosìdi pallavolo di Serie B a Catanzaro, ha deciso dirsi dalla Feder, annunciando la sua decisione con un post su Facebook. Il motivo è tanto semplice quanto drammatico: era stanca diprima di ogni singola partita. Oltretutto,sottoposta a questa umiliazione, l’ha fatta anche sentire un’emarginata in quell’ambiente, da quello sport che invece tanto ama. Quante volte abbiamo scritto, raccontato, ...

