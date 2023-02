Martina Scavelli | l' arbitro di volley si dimette | Stanca di essere pesata come le vacche

La denuncia: "Sono stata esonerata per i miei parametri fuori norma, ma qualche centimetro di girovita non cambia la mia prestazione. Le regole non devono ...AGI - Ha scelto il giorno di San Valentino, la festa dell'amore, per annunciare l'abbandono di una sua grande passione , quella di arbitrare le partite di pallavolo ., catanzarese di 35 anni , ha sempre amato la pallavolo, e fin da giovanissima ha arbitrato, dalle serie minori alla serie A, in numerosi palazzetti italiani. Oggi ha deciso di ...

La decisione di Martina Scavelli, arbitro di serie B, è arrivata dopo l’esonero dall’impiego per «aver superato i valori previsti di indice di massa corporea e circonferenza addominale» ...«Egonu, tu sei nera, io sono grassa! Per questo motivo stamattina ho comunicato le dimissioni dal ruolo di arbitro di serie B alla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo)».