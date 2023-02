Martin Wolf | ritorno al passato La lettura di Pennisi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) È in corso un dibattito sul più recente libro di(The crisis of democratic capitalism, 496 pagine, Londra, Penguin Press, 2023).(ora circa settantacinquenne) è stato per decenni il direttore dei commenti economici del Financial Times ed, in questa veste, una delle voci che ha, spesso e con grande autorevolezza, propugnato l’integrazione economica internazionale ed il liberalismo di mercato. Il denso volume è, invece, un invito a ripensare “la dottrina dominante” degli ultimi quaranta anni: il liberismo neoclassico e la globalizzazione. Conoscodal 1971, quando entrò in Banca mondiale dove io lavoravo dal settembre 1969. Le nostre carriere erano distinte e distanti.era al servizio studi, dove curava la sezione che si interessava di commercio internazionale. Io nelle ...