Marocchi gufa il Napoli | risposta da applausi di Salvatore Bagni – VIDEO

...da chiedersi come mai il buon, quando la Juve di Antonio Conte faceva 102 punti, elogiava i bianconeri senza sperare in un crollo per rendere la serie A più interessante. Perchè adesso......da chiedersi come mai il buon, quando la Juve di Antonio Conte faceva 102 punti, elogiava i bianconeri senza sperare in un crollo per rendere la serie A più interessante. Perchè adesso...

La domanda che tutti vorrebbero fare a Marocchi CalcioNapoli24