Maria e Settimio si risposano a 67 anni dalle prime nozze | ' Non avevamo le foto' Il motivo è incredibile

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Del giorno del matrimonio , nel lontano 1956,di 87di 89 conservano il ricordo, ancora vivido nonostante i 67trascorsi. Ma purtroppo non hannoda riguardare e da far ...

Dopo quasi 70 anni di vita condivisa,vogliono colmare quella mancanza, nella stessa chiesa del 1956, insieme alle loro figlie e nipoti. Tutti per un bellissimo si, stavolta con una ...Si risposano dopo 67 anni Adesso, nel giorno di San Valentino,, tra un sorriso e una spizzicata di dolce, hanno deciso: quel matrimonio si rifarà. Il motivo C'è da chiudere il conto ...

Niente foto durante le nozze, Maria e Settimio ci riprovano dopo 67 anni Corriere della Sera

Sposi per la seconda volta dopo 67 anni: «Non avevamo fatto le foto». Le nozze di Maria e Settimio (a 87 e 89 ilgazzettino.it

Maria e Settimio: 67 anni dopo il matrimonio avranno la foto mai scattata per colpa del “nevone” corriereadriatico.it

’’Questo non è amore’’, incontro con 300 giovani alla Scuola di Polizia LA NAZIONE

Sartiglia - Calendario assegnazione posteggi agli operatori ... Comune di Oristano

Aveva bloccato tutto, ma non il matrimonio di Maria, 87 anni, e Settimio, 89. Loro dissero sì, 67 anni fa, tra due muraglioni di neve alti un metro. Neve che respinse il fotografo che doveva fare il ...Il giorno delle nozze c’era troppa neve e il fotografo non arrivò in chiesa. Maria e Settimio diranno di nuovo “sì“. E stavolta sarà immortalato al meglio Quasi settanta anni di vita insieme, amore, ...