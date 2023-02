Maria Antonietta | regina ribelle e icona femminista nella nuova serie con l’attrice Emilia Schüle

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Una giovaneaustriaca che sconvolse la corte di Francia per la sua mentalità moderna e all’avanguardia. Ecco “”, latv in onda su Sky dal 15 febbraio (su Skya partire dalle 21,15) e in streaming su Now. Creata e scritta da Deborah Davis, sceneggiatrice del film “La Favorita” (per cui è stata candidata agli Oscar del 2018), laè prodotta da Alban Étienne e Stéphanie Chartreux di Banijay Studios France, Claude Chelli e Aude Albano di Capa Drama e Christophe Toulemonde di Les Gen.in “” (Sky)Nel periodo d’oro dellein costume la tv torna a raccontare le vite delle grandi sovrane del passato. Dopo “Caterina ...