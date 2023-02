Maria Antonietta | la regina ribelle | il nuovo period drama pronto per Sky

...192 INGLESI GUERINO 69 VACCA LORETO 63 FEDERICO IRINA 60 GIANNITTI STEFANIA 49 VASETTI...4.238 MUZIO ANNALISA 2.922 Unione di Centro GALARDO MAURIZIO 1.031 FRANCIA DENIS 619 FIORE...Con otto episodi Sky ha deciso di mandare in onda dalla prima serata di mercoledì 15 febbraio il decennio della vita di, quello compreso fra il 1770 e il 1780, fra l'anno in cui quattordicenne ha sposato il Delfino di Francia e l'anno in cui ha pianto la scomparsa della madre,Teresa d'Austria .

Stasera in tv arriva Maria Antonietta, la serie che racconta l’ultima regina di Francia AMICA - La rivista moda donna

Maria Antonietta icona femminista nella nuova serie tv Sky, ecco ... Trend-online.com

Maria Antonietta: al via il period drama con Emilia Schüle TeleNauta.it

Maria Antonietta, la regina ribelle: il nuovo period drama pronto per ... ilGiornale.it

Maria Antonietta: Una Versailles da incubo nella serie tv Sky The Wom

Arriva stasera in tv su Sky la serie in 8 episodi, Maria Antonietta. Il period drama che racconta la vicenda della giovane regina austriaca che sconvolse il Palazzo reale francese per la sua mentalità ...In onda da mercoledì, 15 febbraio, Maria Antonietta, la nuova serie che racconta la storia della giovane regina austriaca che sconvolse la corte di Francia per la sua mentalità moderna e ...