Margherita Cassano è la prima donna presidente della Corte di Cassazione

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)dal 5 marzo 2023 sarà ladi. In quella data, infatti, l’attualePietro Curzio andrà in pensione e lei è stata indicata come unica candidata per la carica di giudice più alto in grado d’Italia. Il plenum sarà quindi solamente una formalità per ratificare la nomina, votata, all’unanimità, dalla Commissione per gli incarichi direttivi del Consiglio SuperioreMagistratura. Vi raccomandiamo... Karine Jean-Pierre è laafroamericana portavoce alla Casa Bianca Dal 14 maggio 2022 sarà il nuovo volto per la stampa di Joe Biden. ...

... Firenze si trovò nel 1993 in casa in Via Dei Georgofili uno dei segni più eclatanti della mafia in 'continente' eera lì, dov'era arrivata nel 1980. Che cosa volesse dire vestire ..."Ci sono passaggi che segnano in positivo il cambiamento e la crescita culturale e sociale di un paese. La scelta unanime della Commissione incarichi direttivi del Csm di designarecome presidente della Corte di Cassazione è uno di questi". Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, saluta così la storica decisione del Csm di scegliere per la prima ...

Una donna guiderà la Cassazione, Csm indica Cassano Agenzia ANSA

Giustizia, per la prima volta una donna al vertice della Cassazione: è Margherita Cassano la Repubblica

Margherita Cassano presidente della Cassazone: sarà la prima donna a guidare la Corte Il Riformista

Chi è Margherita Cassano, la prima donna a guidare la Corte di Cassazione Open

Margherita Cassano prima donna presidente della Corte di Cassazione: l'incarico il 5 marzo Corriere Roma

La Cassazione avrà un nuovo presidente ed è donna. Chi è Margherita Cassano, in magistratura dal 1980, proposta all’unanimità dalla Commissione per gli incarichi direttivi del Csm. Margherita Cassano, ...Per la prima volta nella storia sarà una donna a guidare la Corte di Cassazione. Si tratta di Margherita Cassano, fiorentina di origine lucana. Il profilo di Margherita Cassano è stato proposto ieri ...