Margherita Cassano | chi è la prima donna nominata presidente della corte di Cassazione

, attualmente presidente aggiunta della Corte di Cassazione, è stata nominata all'unanimità dalla Commissione per gli incarichi direttivi del Csm come presidente del Tribunale ..."La prima donna che guiderà la Corte di Cassazione è di origini lucane. Le sue radici sono a San Mauro Forte e Grassano. Come lucani non possiamo che essere orgogliosi del fatto cheè diventata simbolo di un altro importante passo avanti sul fronte della parità di genere. La Corte di Cassazione è garante dell'uniforme interpretazione e applicazione del diritto, ...

Una donna guiderà la Cassazione, Csm indica Cassano Agenzia ANSA

Margherita Cassano presidente della Cassazone: sarà la prima donna a guidare la Corte Il Riformista

Giustizia, per la prima volta una donna al vertice della Cassazione: è Margherita Cassano la Repubblica

Cassazione, Margherita Cassano sarà la prima presidente donna: il voto all’unanimità in Csm Il Fatto Quotidiano

Margherita Cassano prima donna presidente della Corte di Cassazione: l'incarico il 5 marzo Corriere Roma

Le ha espresse il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, dopo aver appreso della nomina del giudice Margherita Cassano, originaria della Basilicata (suo padre Pietro Alberto era di San M ...“La prima donna che guiderà la Corte di Cassazione è di origini lucane. Le sue radici sono a San Mauro Forte e Grassano. Come lucani non possiamo che essere orgogliosi del fatto che Margherita Cassano ...