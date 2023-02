Mare fuori da record | dal 13 febbraio 12 milioni di visualizzazioni e 1 | 1 milioni di interazioni social

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Continua il “fenomeno”, serie tv che sta ottenendo un successo sempre più crescente, non solo nella fascia 16/25 anni ma anche nel pubblico adulto.da: 54diSono state circa 12le, per un totale di 5,7di ore viste, lunedì 13, quando in ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...