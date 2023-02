Marco Goecke | il coreografo non accetta la stroncatura e lancia escrementi di cane in faccia alla giornalista | sospeso

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Non ti è piaciuto il mio balletto? Ti strofino inla cacca del mio!” No, non è stata solo una minaccia verbale. E nemmeno una performance di arte contemporanea. E’ accaduto veramenteprima del balletto “Fede – Amore -Speranza” al teatro dell’Opera di Hannover., ile direttore dello Staatsballett Hannover, ha reagito molto violentemente all’arrivo in teatro dellae critico di danza Wiebke Hüster. Colpevole di aver stroncato un suo precedente lavoro, prima l’ha aggredita verbalmente e poi ha tirato fuori dtasca il sacchetto con glidel suoe le ha sbattuto inil profumato contenuto. Perché tanta violenza? La Hüster sul ...

La sovrintendente dello Staatstheater di Hannover, Laura Berman, si dice scioccata dall'incidente e annuncia misure concrete nei confronti del direttore del balletto del teatro Marco Goecke.