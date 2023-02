Marburg | il nuovo virus mortale dall’Africa

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Riunione di emergenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). La situazione registrata in Guinea Equatoriale, dove nove persone hanno perso la vita e 16 sono sotto osservazione per un focolaio del, preoccupa l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite. Ieri è stata convocata una riunione urgente del Consorzio per il vaccino contro ildi(MARVAC) per discutere della nuova epidemia didiin Guinea Equatoriale, nella città Kié-Ntem. La malattia, che causa febbre emorragica, ha un indice di mortalità dell’88% e appartiene alla stessa famiglia del Filoviriadae, la stessa del temutoEbola. Infatti, anche se diversi, i duegenererebbero malattie simili dal punto di vista clinico. Identificato per la ...