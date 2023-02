Mangiare insetti | il cibo del futuro è già qui

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)non è più soltanto una proiezione futuristica o una mera provocazione. C’era una volta la carbonara con quel gustoso guanciale croccante. E poi c’era la pizza, meglio se napoletana doc, con quegli indimenticabili profumi mediterranei. C’era poi il tiramisù, che non ha bisogno di presentazioni. Ed infine c’era pure quella meravigliosa lasagna, regina di ogni pranzo della domenica. Ecco, molto di tutto ciò sta per cambiare. O meglio. Carbonara, pizza, tiramisù e lasagna continueranno ad esistere, ma non saranno più i soli.è già realtà e persino un Paese dalle tradizioni fortemente radicate come il nostro, sta superando gli ultimi preconcetti. La farina di grillo Tutto è partito dalla farina di grillo, che ha ricevuto l’autorizzazione per essere prodotta e commercializzata anche ...