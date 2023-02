Manchester United | pronta offerta dal Qatar per rilevare il club

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Continuano le manifestazioni d’interesse per il, messo in vendita dalla famiglia Glazer. Le ultime notizie dall’Inghilterra parlano di una proposta da parte del, con lo sceicco Tamin bin Hamad Al-Thani pronto a mettere sul piatto oltre 4 miliardi di sterline (4,5 miliardi di euro) peri Red Devils. Il Raine Group ingaggiato dai Glazer per valutare le proposte ha imposto una scadenza per le 22 di venerdì ma i termini potrebbero essere allungati. Ad ogni modo l’eventuale acquisto da parte dello sceiccoiota non dovrebbe essere ostacolato dalla Uefa: il Paris Saint Germain, infatti, è in mano alSports Investments, fondo sovrano di Doha, ma non ci sarebbe conflitto di interessi perchè a gestire ilsarebbe un’entità ...