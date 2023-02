Mafia | Torino | sequestrati da gdf beni per oltre 1 | 2 mln

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) ?, 15 feb. (Adnkronos) - Sequestro milionario,1,2 milioni di euro, della Guardia di Finanza dinei confronti di un pregiudicato in passato condannato, in via definitiva, per associazione per delinquere di stampo mafioso. Tra iuna palestra, 6 unità immobiliari, una società di noleggio di apparecchiature da intrattenimento, 7 veicoli e numerosi conti correnti. Le indagini, condotte dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria del capoluogo piemontese hanno riguardato anche il nucleo familiare ed hanno consentito di rilevare una significativa disponibilità dia fronte di esigui redditi dichiarati negli ultimi dieci anni.