Mafia | sequestrati beni per 1 | 2 mln nel torinese

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb.(Adnkronos) - La Guardia di Finanza di Torino, all'esito di complesse investigazioni di natura economico - patrimoniale, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro di, emesso dal locale Tribunale di Torino - Sezione Misure di Prevenzione su proposta della Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, nei confronti di un noto pregiudicato gravitante nella provincia, il quale in passato è stato condannato, in via definitiva, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.per un valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro, composto da 6 unità immobiliari, una società di noleggio di apparecchiature da intrattenimento, una palestra, 7 veicoli e numerosi conti correnti. Le indagini, condotte dai Finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria Torino, hanno riguardato anche il ...