Lula | ' Bolsonaro si è nascosto negli Usa per paura di affrontarmi e passare la fascia di presidente'

presidente ma i rapporti con il golpista mancatonon sono cessati . Il presidente brasiliano, Luiz Inácioda Silva , ha dichiarato sarcasticamente che il suo predecessore, Jair ...nemico del pianeta mentrecerca di mettere rimedio. Nel Brasile di, dove la lotta alla deforestazione dell' Amazzonia e la salvaguardia dei popoli indigeni sono diventati una ...

Bolsonaro dice che tornerà in Brasile a marzo per guidare l’opposizione a Lula Il Post

L’ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, torna a marzo in Brasile per guidare l’opposizione di destra del governo del presidente Luiz Ignacio Lula da Silva e per difendersi dalle accuse lanciate qu ...Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dichiarato sarcasticamente che il suo predecessore, Jair Bolsonaro, è fuggito negli Stati Uniti il 30 dicembre per evitare di consegnargli la si ...