Lukaku | titolare anche contro l’Udinese? Inzaghi ci crede ancora – Sky

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Romelufin qui ha deluso le aspettative in una stagione compromessa soprattutto dai problemi fisici e un lento recupero.la Sampdoria la prestazione dell’attaccante è stata altalenante. Ciò nonostante, secondo quanto riportato da Sky Sport, sabatopotrebbe essere confermato in attacco. Simoneci, soprattutto con la seconda parte di stagionetutta da giocare. VERSO LA CONFERMA –dopo qualche timido segnale di miglioramento nelle ultime partite, in particolarel’Atalanta in Coppa Italia e nei primi minuti di Sampdoria-Inter, è tornato a faticarele difese avversarie, limitando alle sponde. Secondo ...

Quindi oltre a quelli di Correa mancano soprattutto i gol diInter, nostalgia del 'vero'E la nostalgia del veroc'è, quello che finì l'anno dello scudetto all'inter con 30 gol ...... assimilabile invece al Milandello scudetto e in via di ripresa dopo l'assestamento ... lo scudetto dei non marziani: ma gran calma, perché il litigio tra Romelue Nicolò Barella in ...

Inter, serve il 'vero' Lukaku: con l'Udinese di nuovo titolare Sky Sport

Lukaku titolare, è già un’Inter da Champions QUOTIDIANO NAZIONALE

Inter, Lukaku titolare La Juve con il tridente Adnkronos

Inter, Brozovic e Lukaku verso una maglia da titolare Sportitalia

Brozovic torna titolare con la Sampdoria Le ultime Inter News 24

L'obiettivo dell'Inter è vincere sabato contro l'Udinese in campionato. Simone Inzaghi si aspetta di ritrovare il miglior Romelu Lukaku, che contro la Sampdoria ha mostrato progressi sul piano della c ...L'obiettivo dell'Inter è vincere sabato contro l'Udinese in campionato. Simone Inzaghi si aspetta una conferma da parte di Romelu Lukaku che contro la Sampdoria ha mostrato progressi sul piano della c ...