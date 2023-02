Lukaku | per restare all’Inter serve altro Ritorno al Chelsea sempre più probabile – CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Romeludi questo passo difficilmente resteràanche la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono in corso delle riflessioni in Viale della Liberazione, ma ilalpiù. NIENTE INTER – Non era certo ilche si aspettava Romelu, e neanche Simone Inzaghi a dirla tutta. Tra infortunio ea pieno regime, sono in corso importanti valutazioni in casa Inter per quanto riguarda il futuro del belga,più orientato alalnon segna da ben quattro mesi, e in Serie A l’unico gol risale alla prima giornata contro il Lecce. Da allora ...