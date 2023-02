Lukaku e Barella | ma quale ‘Crisi Inter’! Serenità e sorrisi in allenamento

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Continuano a tenere banco le analisi sul diverbio scoppiato nel primo tempo di Sampdoria-Inter tra Romelue Nicolò. Ignorando come si tratti di normalissime cose di campo. A dimostrarlo anche l’aria die idei due nell’di oggi COSE DI CAMPO – Come ci si poteva aspettare, si continua a marciare sopra al diverbio tra Romelue Nicolòscoppiato nel primo tempo di Sampdoria-Inter. Normalissimo nervosismo di campo. Chiunque abbia giocato almeno una volta a calcio (ma anche calcetto…) una volta nella vita lo saprà benissimo. Un fatto già ampiamente superato (vedi articolo) su cui si è però continuato a pontificare fin da lunedì sera. A dimostrare ladie ...

pur non avendo completamente ragione, stesse indicando indirettamente un problema LA GOCCIA (minuto 37) - Come in ogni litigio che si rispetti, anche lo screzio tranasce da una ...

