Lukaku-Barella | la vecchia abitudine di romanzare un fatto già superato!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)nella sfida disputata dall’Inter sul campo della Sampdoria hanno dato vita a un battibecco che non è piaciuto a nessuno ma che Inzaghi ha liquidato immediatamente nel post-partita (vedi articolo). Eppure diversi organi di stampa, che avrebbero ben altri argomenti da sviscerare, continuano aun qualcosa che semplicemente non esiste FOSSILIZZATI – Romelue Nicolòcontro la Sampdoria hanno dato vita a una scena certamente non bella da vedere per nessuno, che si tratti di Simone Inzaghi o della tifoseria. Lo stesso allenatore nerazzurro, subito dopo il fischio finale, ha chiarito che si tratta di cose di campo non gravi ma che in ogni modo non devono più verificarsi. Sarà certamente seguita una bella strigliata sia all’attaccante che al centrocampista, grandi amici ...