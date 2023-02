Lukaku-Barella | caso chiuso per Inzaghi | bisogna puntare al bene dell’Inter

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) L’Inter ha bisogno di continuità e di serenità, ovvero di quei due fattori che sono mancati nella sfida contro la Sampdoria. La lite traè stata sinonimo di una squadra che non è scesa in campo al Ferraris in maniera concentrata. Ilpere la volontà comune resta quella di fare ildel club nerazzurro. LITE E POCA SERENITÀ ? La gara giocata contro la Sampdoria non ha portato con sé solamente un pareggio che ha avuto il sapore di una sconfitta, ma anche un clima poco lucido e sereno. Certo c’è amarezza per il magro risultato raggiunto, dal momento che contro la squadra dell’ex Dejan Stankovic si poteva e doveva fare di più. Ma l’amaro l’ha lasciato anche quanto avvenuto sul campo tra due compagni della stessa squadra. La scena vista tra Nicolò ...

... pur non avendo completamente ragione, stesse indicando indirettamente un problema LA GOCCIA (minuto 37) - Come in ogni litigio che si rispetti, anche lo screzio tranasce da una ...L'Inter ha un buco nella tasca. Accumula ricchezze con vittorie di prestigio, mai poi perde monete per strada. La non - lotta scudetto dei nerazzurri si spiega soprattutto così: con passi falsi ...

Lite Lukaku-Barella: l'Inter pensa alla multa per entrambi | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Tardelli sulla lite Lukaku-Barella: "Per non avere ripercussioni deve finire tutto in 5 secondi" TUTTO mercato WEB

La lite Lukaku-Barella non si chiude con le scuse: la decisione dell'Inter e di Marotta Virgilio Sport

Lukaku-Barella, torna il sereno ma oggi la società valuta la multa La Gazzetta dello Sport

Infatti questo clima nello spogliatoio del Biscione era già stato uno dei problemi principali del mancato Scudetto dello scorso anno Non c’è più attrito tra Barella e Lukaku, che già dal viaggio di ...È indispensabile che Lukaku ritrovi la via del gol (in A è a digiuno da 6 mesi) e che Dzeko continui a fare il suo dovere, ma è vitale pure individuare marcatori alternativi. Come Barella, a secco da ...