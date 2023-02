Lukaku anche con il motore ancora ingolfato mette in difficoltà Inzaghi

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Romelusta trovando sempre più minuti con la maglia dell’Inter. Ma la condizione migliore èmolto lontana. Questo rende obbligate le scelte offensive dicontro l’Udinese (sabato alle 20.45). QUANTA FATICA – Sampdoria-Inter per Romelurappresenta la quinta presenza consecutiva in stagione. Un dato più che trascurabile, in condizioni normali. Che però non solo quelle del numero 90 nerazzurro. Perché finora, nella seconda vita in maglia Inter, non era mai andato oltre le tre partite di fila. Tuttavia ora i guai fisici sembrano alle spalle. VIA IL FRENO – In questo momento della stagione,ha bisogno di quanti più minuti possibili per togliersi di dosso le enormi quantità di ruggine accumulata. Perchécontro la Sampdoria il belga sembrava la brutta ...