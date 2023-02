Lufthansa | voli cancellati per un guasto al sistema informatico

I sistemi informatici disono andati in tilt, provocando enormi disagi neidella compagnia, con ritardi e cancellazioni. Al momento non se ne conoscono le cause. Per precauzione l'ente per la sicurezza al ...... la cui causa non è stata ancora chiarita, ma non ha confermato che tutti idisono a terra. Tuttavia varisono stati cancellati a causa di problemi nei sistemi informatici per i ...

Lufthansa: in tilt sistemi informatici, caos nei voli Agenzia ANSA

Lufthansa, guasto al sistema informatico. La compagnia lascia a terra tutti i voli. Ieri l'attacco informatico a Sas la Repubblica

Germania, guasto a sistema informatico: caos voli Lufthansa TGCOM

Lufthansa: in tilt sistemi informatici, caos nei voli RaiNews

Lufthansa, guasto al sistema informatico: caos nei voli. Chiuse le piste di atterraggio a Francoforte Il Fatto Quotidiano

Il traffico aereo di Lufthansa è bloccato da un guasto ai sistemi informatici. Lo rende noto la compagnia di bandiera tedesca che ha cancellato la stragrande maggioranza dei voli. I disagi sono ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.10 Si conclude qui la DIRETTA LIVE testuale di Milan-Tottenham, in cui i rossoneri hanno vinto per 1-0. La gara di ritorno di questi ottavi di Champions League ...