Lufthansa | sistema informatico in tilt | voli a terra | caos negli aeroporti

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Giornata nera per. A causa di un guasto al, la compagnia aerea tedesca è stata costretta a ritardare e cancellare centinaia di, con gravissimi disagi per migliaia di passeggeri che avevano una partenza...

Un guasto alinformatico didovuto alla rottura di alcuni cavi di Deutsche Telekom sta paralizzando i voli della più grande compagnia tedesca. I sistemi per l'imbarco risultano non operativi da ...A quanto pare, però, non c'è alcun legame tra il guasto alIT die gli hacker. Semplicemente, anche la tecnologia a volte può causare danni di un'ampiezza notevole. Articoli più ...

Lufthansa nel caos per un guasto al sistema informatico. Migliaia di voli negli aeroporti di Francoforte e Monaco sono stati cancellati o sono in ritardo per un problema ai sistemi di check-in e ...Il sistema informatico di Lufthansa è in tilt per un errore commesso durante un intervento sui binari a Francoforte ...