Chiuse le piste di atterraggio a Francoforte approfondimentocancella il saluto "... consegnato l'ultimo modello: addio al leggendario aereo Lanciato1969,corso della sua storia ...... con la trattativa con, ha confermato l'interesse per la Sardegna e Aeroitalia a cui ... i tre scali sardifuturo devono vedere consolidata la loro posizione con un maggiore numero di voli ...

Lufthansa nel caos: guasto ai sistemi informatici, voli in tilt ilGiornale.it

Ita Airways, più voli intercontinentali e pareggio nel 2025: così Lufthansa punta a rilanciare la compagnia Corriere della Sera

Lufthansa, guasto al sistema informatico. La compagnia lascia a ... la Repubblica

Lufthansa, guasto al sistema informatico: caos nei voli. Chiuse le piste di atterraggio a Francoforte Il Fatto Quotidiano

Guasto tecnico, voli Lufthansa nel caos Ticinonline

I sistemi informatici di Lufthansa hanno massicci problemi, e questo sta provocando il caos nei voli della compagnia. Lo conferma all'Ansa la compagnia tedesca, che tuttavia non precisa per ...Sono andati in tilt i sistemi informatici di Lufthansa con la compagnia che è stata costretta a cancellare e ritardare i voli delle sue diverse compagnie aeree. La compagnia non ha specificato ...