(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Idihanno massicci problemi, e questo sta provocando ilneidella compagnia. Lo conferma la compagnia tedesca, che tuttavia non precisa per ora il numero di ...

I problemi informatici registrati dalla compagnia di volo tedescasarebbero stati causati da un cantiere ferroviario a Francoforte. È quello che riporta la Dpa. .Lo conferma all'Ansa la compagnia tedesca, che tuttavia non precisa per ora il numero di voli ...

Lufthansa: in tilt sistemi informatici, caos nei voli Agenzia ANSA

Lufthansa: in tilt sistemi informatici, caos nei voli. Chiuse le piste di atterraggio a Francoforte RaiNews

Lufthansa, in tilt i sistemi informatici. Caos nei voli, chiuse piste a Francoforte Sky Tg24

In tilt sistemi informatici Lufthansa, caos nei voli La Prealpina

Lufthansa ha problemi informatici. Grandi difficoltà nei cieli della ... Travel Quotidiano

Sono invece «al momento ancora limitate» le ripercussioni della panne cibernetica su Swiss, vettore che fa parte del gruppo Lufthansa: stando a un addetto stampa solo i voli per Francoforte non ...Con Francoforte, principale hub di Lufthansa, in tilt la compagnia di bandiera tedesca sta cercando strategie alternative. L'Ente per la sicurezza del trasporto aereo, che regola il traffico aereo in ...