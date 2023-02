(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) - La Commissione europea ha proposto limiti più severi per ledi anidride carbonica dei veicoli commerciali, imponendo che i nuovi camion riducano ledel 90% entro il 2040, con, però, due step intermedi: 45% entro 2030 e 65% entro 2035. Lo scopo è quello di allineare il settore dei trasporti all'obiettivo dell'Unione Europea di raggiungere l'azzeramentonette di gas serra entro il 2050. Per di più tutti i nuovi autobus urbani dovranno essere a zeroentro il 2030.

... così come le coreografie che la Curva Sudogni anno alla prima gara casalinga successiva ... ha festeggiato il compleanno insieme a Gianpaolo con ildi una torta , ripetuto in serata con ...Un libro che ciuna ri - politicizzazione del concetto di indipendenza , e che esce dai ... la narrazione emergenziale si traduce infatti in azioni a scadenza (quali ildelle emissioni ...

La Commissione Ue propone taglio graduale delle emissioni per i ... Rivista TIR

L'UE propone un taglio delle emissioni di CO2 dei mezzi pesanti Adnkronos

Green Deal europeo: la Commissione propone l'obiettivo zero ... Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Dimensionamento scolastico, anche la Toscana ricorre alla Corte Costituzionale: “Accorpamento fra istituti a causa del taglio dell’organico dei Ds” Orizzonte Scuola

Autonomia differenziata, la raccolta firme in Toscana. Flc Cgil: accorpamenti e taglio di personale in vista Tecnica della Scuola

(Adnkronos) – La Commissione europea ha proposto limiti più severi per le emissioni di anidride carbonica dei veicoli commerciali pesanti, imponendo che i nuovi camion riducano le emissioni del 90% en ..."La mia proposta di bilancio investirà in America, ridurrà i costi e proteggerà e rafforzerà la previdenza sociale e l'assistenza sanitaria, riducendo il deficit di 2000 miliardi in 10 anni": cosi' Jo ...