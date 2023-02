Lucia Lavia protagonista di ‘Come tu mi vuoi’ al Quirino di Roma

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) – La ricerca di una identità, o anche la difesa della identità esistente, o ancora la riconquista di una identità perduta: è il tema al centro del dramma di Luigi Pirandello rivelato già dal titolo,tu miappunto, che vedenei panni dellache non può che chiamarsi L’Ignota, diretta da Luca De Fusco, per una coproduzione fra lo Stabile di Catania, di cui è direttore artistico, con il Teatro della Toscana e il Sannazzaro di Napoli, ora in scena fino al 19 febbraio al teatrodi. L’opera pirandelliana, fra le meno rappresentate rispetto agli altri capolavori del drammaturgo siciliano, viene proposta con un impianto registico e scenico che fa ricorso sia ad elementi cinematografici che a un gioco degli specchi ...

Ci ha lasciato senza fiato, perfetta protagonista del dramma che mette in scena tutte le ossessioni di Pirandello, compresa la pazzia e l'amore di cui la moglie fu ostaggio: e non è un ...... alle 21, e domenica 5 alle 17.30, al Teatro Vittorio Emanuele : ' Come tu mi vuoi ' di Luigi Pirandello, adattamento di Gianni Garrera e Luca De Fusco , con. Regia di Luca De Fusco ; ...

Approda al Teatro Quirino di Roma dal 14 al 18 febbraio un capolavoro della maturità di Pirandello, forse in assoluto il meno frequentato, scelto da un ...Il Teatro Quirino di Roma ospita dal 14 al 19 febbraio , Come tu mi vuoi di Luigi Pirandello con la regia di Luca De Fusco: in scena, Lucia Lavia, Francesco Biscione, Alessandra Pacifico, Paride Cicir ...