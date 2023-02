Luchè annuncia le prime date del Summer Tour 2023 | info biglietti

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)ledel, tutte lesuiNeanche il tempo di scendere dai palchi dei più importanti palasport d’Italia cheè già al lavoro per tornare a regalare al suo pubblico dei live esplosivi, incendiando l’estate italiana con le sue barre e la sua attitudine. Dopo l’annuncio di qualche giorno fa come uno degli headliner scelti per inaugurare la prima edizione dell’ImolaSound, oggi l’icona dell’urban nazionale svela ledel suo. Di seguito il calendario in continuo aggiornamento: 7 luglio...