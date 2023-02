... ha deciso di licenziare due delle responsabili dell'armadio. Per decennni entrambe le ... per riparare alla figuraccia, ha deciso di mettere alla porta le due esperte di. Passino i ...L'di oggi: Letizia Ortiz, regina in rosa (sempre più chic) La sovrana è atterrata in Angola insieme al marito Felipe sfoderando un total look confetto che ha conquistato al primo colpo. ...

L'outfit regale di oggi: Mathilde del Belgio, una regina in mauve Vanity Fair Italia

L'outfit regale del giorno: Beatrice Borromeo con la combo nero/tartan che piace a Kate Vanity Fair Italia

L'outfit regale di oggi: Letizia Ortiz, regina in rosa (sempre più chic) Vanity Fair Italia

L'outfit regale di oggi: Kate Middleton, in rosso da capo a piedi Vanity Fair Italia

L'outfit regale del giorno: Camilla, regina di bianco velata (per una buona causa) Vanity Fair Italia

Sulla classe innata di Beatrice Borromeo non si discute. La moglie di Pierre Casiraghi trasforma in outfit super chic tutto ciò che indossa. E così per l'ennesima volta ne ammiriamo lo charme. La ...La sovrana è atterrata in Angola insieme al marito Felipe sfoderando un total look confetto che ha conquistato al primo colpo. Per eleganza, stile e quel colore che fa sognare la primavera +++ Niente ...