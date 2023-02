Lotta al razzismo | svolta in Brasile | squadre penalizzate di 1 punto

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Laalsi combatte ogni giorno in ogni campo della vita. E un sistema socialmente attivo come il calcio, che riguarda tutto il mondo e appassiona miliardi di persone, ha sempre avuto l’obbligo di combattere la pessima piaga sociale tutt’oggi viva e pericolosa. Anche negli stadi, luoghi di sport e di valori sportivi, troppo spesso si deve far fronte ad incresciosi episodi di. E la Serie A non è da meno, con episodi simili ogni domenica che creano disagi e disguidi. Koulibalystorica in: 1di penalizzazione perLaalattraverso i social e la sensibilizzazione non sta sortendo gli effetti sperati, considerato che in tutto il mondo, di ...