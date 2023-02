L' orologio di Rihanna ammirato al Super Bowl è un vero trionfo

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ilnon è un evento facile da organizzare. La partita è il culmine di un'intera stagione di due squadre: l'erba viene piantata oltre un anno prima di essere stesa nello stadio e anche in questo caso non sempre funziona come dovrebbe; gli spot pubblicitari da milioni di dollari vengono studiati, girati e montati meticolosamente nel corso di molti mesi; gli abiti degli artisti ammirati durante lo Showtime sono spesso realizzati su misura e curati nei minimi dettagli in modo maniacale. In occasione della sua esibizione nell'intervallo delLVII, oltre a rivelare la sua gravidanza,ha messo in chiaro cosa significa apparire in un evento di tale portata. Ha indossato una speciale tuta da volo Loewe e un corsetto in pelle su misura color cremisi abbinato a delle Salomon e a un ...