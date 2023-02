L’OMS dichiara guerra ai grassi trans idrogenati

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) In tutto il mondo 5 miliardi di persone sono a rischio di malattie cardiovascolari e di morte. I colpevoli? I. Questo l’allarme lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Allarme non nuovo, perché già nel 2018,aveva deciso di contrastare questo pericolo ponendosi l’obiettivo di eliminare da tutti i prodotti alimentari industriali, ientro il 2023. ISi tratta dipresenti in maniera naturale in alimenti di origine animale come i prodotti lattiero-caseari e le carni derivate dai ruminanti (esempio le salsicce, le interiora, il burro). Bisogna però distinguerli da quelli inseriti nei vari alimenti industriali di origine vegetali per prolungare la vita dei tanti prodotti presenti ...