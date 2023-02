Lombardia | Santanchè | «Avevamo 2 consiglieri | oggi sono 22 Parleremo con Fontana»

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Le definisce «una sorta di primo tagliano» per il governo e ammette che «direi una bugia se dicessi che noncontenta del primato di FdI». Il ministro del Turismo, Daniela, analizza il voto in, dove è coordinatrice regionale di FdI. Un voto che ha confermato il ruolo trainante del partito nella coalizione e dal quale «il governo Meloni esce ancora più forte». «Gli italiani – ha sottolineato Santanché – credono in lei, è indubbio che goda di grande consenso. In questi mesi ha dimostrato di saper meritare la loro fiducia. Il traino Meloni ha funzionato e non riconoscerlo – ha chiarito – vuol dire non saper leggere la politica».: «In22. È diverso» Intervistata ...

