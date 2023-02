Lombardia | Feltri non vuole presiedere la prima seduta Majorino insulta | “E’ indecente | meglio la Segre”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) A Vittorio, 79 anni, eletto a Milano nella lista di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in, spetterebbeladel consiglio regionale, in programma tra il 16 e il 31 marzo. Ma il direttore editoriale di Libero volentieri si sottrae all’incombenza. “Ah questo non lo so, è una notizia che mi date voi, ma rifiuterò perché non ho nessuna voglia di rompermi i cogl…”, dice scherzando il fondatore di “Libero” contattato dall’AdnKronos. Al presidente della, sottolinea, “non ho nessuno consiglio da dare, lo prego di continuare ad andare avanti come ha sempre fatto”. La sua elezione osserva ancora, “è stata un trionfo, vuol dire che quello che ha fatto lo ha fatto bene e va bene così”. Un risultato del genere, ...