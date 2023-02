L’oltranzismo della destra italiana sulla mobilità elettrica

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente una delle parti cruciali del pacchetto Fit for 55: dal 2035 nell’Unione Europea non si potranno vendere automobili o van che producono emissioni di anidride carbonica. Lo storico divieto di vendita su tutti i veicoli alimentati a combustibili fossili è stato approvato con trecentoquaranta voti a favore, a fronte di ventuno astenuti e duecentosettantanove contrari. Tra questi ci sono tutti gli eurodeputati di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia: un’opposizione annunciata, quella dei partiti che compongono la coalizione di governo, che risponde a una linea da sempre molto critica, in Europa. «Errore ambientale» La messa al bando totale dei motori endotermici dal 2035 si fonda su «un errore ambientale», afferma a Linkiesta Massimiliano Salini, eurodeputato di ...