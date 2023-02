Lobotka | “Spalletti mi ha fatto esaltare | avevo dei problemi”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Stanislavè il volto e il cervello del Napoli di Lucianoche sta scrivendo la storia in Serie A. Il centrocampista slovacco, diventato imprescindibile solo l’anno scorso dopo stagioni andate a vuoto, si è preso tutto il palcoscenico e ora senza di lui gli azzurri non sembrano poter andare avanti.ha rilasciato una lunga intevista a Il Mattino in cui ha parlato della sua esperienza a Napoli, del futuro e degli obiettivi di squadra. Tutto passa per la mente. È la mia tranquillità la vera forza. Certo, sono belli e mi inorgogliscono i paragoni con Xavi e Iniesta. Sono due talenti che ho sempre ammirato anche perché, loro come me, hanno sempre dato l’impressione di giocare per i compagni, di voler dare un aiuto per far vincere la squadra. Perché ogni giocata deve avere come scopo portare al ...