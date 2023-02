Lo strapotere di Airbnb a Firenze | 20 host controllano mille alloggi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)è ormai una realtà consolidata che ha sostituito in tutto o in parte l’offerta dei b&b, specie nelle grandi città. I disagi sono stati notevoli per chi invece cerca una casa in affitto. Ormai sono tantissime le persone che preferiscono mette stanze o interi appartamenti sulla piattaforma, piuttosto che accordare affitti annuali. A, gli affitti brevi vengono gestiti da giganti del settore che hanno fatto incetta di appartamenti, con concentrazioni altissime. È lo scenario raccontato dal Corriere Fiorentino che riporta le statistiche del portale Inside, che mostrano come appena 20controllino 1.101 appartamenti, oltre il 10% dei 10.727 attivi in città. I primi tre della classifica nerispettivamente 169, 109 e 102, quasi tutti nell’area Unesco. La capolista, ...

