Lo storico esodo dei russi innescato da Putin

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La polizia federale argentina ha smantellato una rete che forniva documenti illegali a madri russe desiderose di far nascere i figli nel Paese sudamericano, in modo da conferire loro una cittadinanza per ius soli tale da farli entrare senza visto in ben centosettanta Stati, contro gli appena ottantasette del passaporto russo. Un numero ridotto al minimo anche per effetto delle sanzioni seguite all’aggressione all’Ucraina. Tra i ventimila e i venticinquemila dollari era la tariffa. Secondo Florencia Carignano, direttrice dell’ufficio immigrazione argentino, ben diecimilacinquecento cittadine russe sono arrivate nell’Argentina nel corso dell’ultimo anno, che coincide con l’anno di guerra all’Ucraina. «Cinquemila di loro erano negli ultimi tre mesi, molte di loro dichiaravano di essere alla trentatreesima o trentaquattresima settimana di gravidanza». Ben settemila donne sono tornate a ...