Lo Spezia esonera Gotti | comunicato ufficiale

Un tocco europeo per la Salernitana di oggi e verosimilmente, con la conditio sine qua non della salvezza, anche di domani. A Salerno è già scattata la Paulo Sousa mania: all'indomani dell'esonero di ...21.00 Calcio, lotecnico Gotti Salta un'altra panchina in Serie A. Loannuncia di aver esonerato l'allenatore Luca Gotti. "Il Club intende ringraziare il tecnico per l'attività sin qui svolta e ...

Spezia, Gotti esonerato: squadra affidata a Lorieri. Semplici possibile successore GianlucaDiMarzio.com

Spezia, Gotti rischia l’esonero: i possibili sostituti Sky Sport

Spezia, Gotti esonerato: è ufficiale la Repubblica

A Salerno scatta la Paulo Sousa mania e lo Spezia esonera Gotti La Stampa

UFFICIALE Spezia, esonerato Gotti: il comunicato del club Sportitalia

Con l'esonero di Luca Gotti da parte dello Spezia, dopo 22 giornate diventano così 6 i cambi in panchina in Serie A nella stagione 2022-2023.Luca Gotti non è più l'allenatore dello Spezia, squadra affidata a Fabrizio Lorieri: il prossimo allenatore dovrebbe essere Semplici A seguito dei recenti pessimi risultati, in casa Spezia hanno decis ...