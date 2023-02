LIVE Vuelta a Andalucia | tappa di oggi in DIRETTA | ultimi 10 km | allunga Pogacar!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.42 Alle spalle di Pogacar figurano, a 38? di distanza, Carlos Rodriguez, Mikel Landa e Santiago Buitrago. 15.41 Problemi al cambio per Enric Mas! Ora attende l’ammiraglia; che sfortuna per lo spagnolo, in lotta per le primissime posizioni all’inseguimento di Pogacar. 15.39 Ridondante, da un certo punto di vista, sottolineare ancora una volta tutte le qualità di Tadej Pogacar; va invece evidenziato il grande gioco di squadra della UAE: Wellens, Covi, Majka e Bennett hanno agito nel migliore dei modi per consentire a Pogacar di fare la propria gara. Non è ancora finita, sia chiaro, ma ha 35? sugli inseguitori, ed è a dir poco dirompente il suo ritmo al momento. 15.36 Si gira Buitrago, evidentemente in cerca di ausilio dai compagni di squadra; Mikel Landa potrebbe arrivare in suo aiuto, ma Pogacar ha ...