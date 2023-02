LIVE Sinner-Bonzi 6-2 3-6 | ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA | primo turno che si deciderà al terzo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Game. Si spegne a metà rete il rovescio difensivo del numero 48 ATP, che va ora al servizio. 40-30 Cerca il vincente con il dritto lungolinea, ma il suo colpo è nettamente fuori misura. 30-30 Stringe troppo l’angolo con il dritto l’azzurro. 30-15 Sulla riga il dritto inside out di Jannik in uscita dal servizio. 15-15 Rovescio lungolinea vincente sensazionale di. 15-0 Gran punto per iniziare ilset, chiuso con uno smash rabbioso diSET 6-3 SECONDO SET. Chiude in bellezza il transalpino, che mette a segno un pregevole serve and volley. Si va al. AD-40 Set point. Arriva un gratuito di rovescio ...