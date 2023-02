LIVE Sinner-Bonzi 6-2 3-6 4-1 | ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA | Jannik cancella due palle del controbreak

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 DUE MATCH POINT. Ancora un’ottima prima per l’altoatesino. 30-15 Servizio vincente al centro dell’azzurro. 15-15 Sul nastro il dritto del francese. 0-15 Largo il dritto diin uscita dal servizio. 5-1 DOPPIO BREAK! Gran risposta dell’altoatesino, che chiude con il dritto in avanzamento.serve ora per il match. 0-40 Tredel doppio break. Doppio fallobreak che sanno di match point. 0-30 Ottima risposta diche coglie impreparato l’avversario. 0-15 Non chiude lo smash, subendo poi il passante di rovescio dell’azzurro. 4-1 Game. Vola via, vola via il ...